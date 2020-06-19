В Севском районе чиновников оштрафовали за нерасторопность

В Севском районе прокуратура уличила в нерасторопности чиновников трех сельсих администраций — Подлесно-Новосельской, Доброводской и Косицкой. Об этом в понедельник сообщила прокуратура Брянской области.

Прокурорская проверка показала, что эти администрации с запозданием публиковали в интернете обязательную информацию о своей деятельности и не обновляли разделы «Статистика обращений» на своих сайтах.

Виновные были оштрафованы на 3 тысячи рублей каждый.