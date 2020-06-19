На улице Гомельской в Брянске взорвался бытовой газ

В доме 40 по улице Гомельской в Брянске в районе 14:00 понедельника взорвался бытовой газ. Об этом сообщил во ВКонтакте участник сообщества «Подслушано Брянск».

«Взорвался газ. Полетели стекла. Все живы», — написал он.

Вскоре появилось и официальное сообщение об инциденте от представителя регионального ГУ МЧС. Тот подтвердил, что в одной из квартир многоэтажного дома взорвался бытовой газ, пострадавших нет, а прибывшее на место пожарные не обнаружили возможных очагов возгорания.

Одна из очевидиц, которая живет неподалеку, написала в комментарии, что когда услышала хлопок, подумала, будто началась война.