На Авиационной улице после ливня затопило парковку

Участник сообщества «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте опубликовал видеоролик, который снял с балкона собственного дома. В кадре виден затопленный водой двор. Уровень воды почти достигает днищ припаркованных во дворе машин.

«Вот такая у нас ливневка после ремонта», — написал он.

Накануне вечером на Брянск обрушился сильный ливень с грозой.

Вечером брянцы делились в соцсетях фотограями молний.