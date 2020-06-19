В Брянске во время грозы на автомобиль упало дерево

Участница сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте выложила в соцсеть фотографию дерева, которое накануне вечером упало на припаркованную под ним машину после того, как в него попала молния.

«Подследствия грозы. Кому-то явно не повезло», — написала она.

Комментаторы отмечают, что инцидент произошел в районе Металлобазы. Некоторые напоминают, что накануне было экстренное предупреждение от ГУ МЧС.

Ранее брянец опубликовал в соцсети фотографию парковки во дворе дома по Авиационной улице, которую затопило после вчерашнего ливня.