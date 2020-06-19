В Брянске суд приговорил к реальным срокам черных лесорубов

В Брянске суд вынес приговоры четверым обвиняемым по уголовному делу о незаконной вырубке леса. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что в фервале и марте прошлого года подсудимые вырубили более 60 деревьев общем объемом 108 м3 древесины на территории Брянского участкового лесничества Миноборонры РФ. Разрешительных документов на вырубку леса у них не было. Ущерб от их действий оценивается 8,7 млн рублей.

Фигуранты дела получили от двух до четырех лет колонии с отбываением на общем и особом режиме.