В Брянске суд приговорил к реальным срокам черных лесорубов
В Брянске суд вынес приговоры четверым обвиняемым по уголовному делу о незаконной вырубке леса. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.
Суд установил, что в фервале и марте прошлого года подсудимые вырубили более 60 деревьев общем объемом 108 м3 древесины на территории Брянского участкового лесничества Миноборонры РФ. Разрешительных документов на вырубку леса у них не было. Ущерб от их действий оценивается 8,7 млн рублей.
Фигуранты дела получили от двух до четырех лет колонии с отбываением на общем и особом режиме.
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