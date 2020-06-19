В Сельцо прокуратура заблокировала сайт, торгующий документами

В Сельцо городская прокуратура добилась блокировки доступа на сайт, который содержит запрещенную законом информацию. Об этом во вторник сообщила прокуратура Брянской области.

Во время прокурорской проверки сотрудники надзорного ведомства выявили в интернете сайт, который предлагал купить поддельные свидетельства о рождении.

Поскольку распространение такой информации запрещено законом, прокуратура обратилась с иском суд, и тот вынес рещение о блокировке доступа на сайт.