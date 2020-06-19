Жителя Дятьковского района будут судить за уклонение от призыва в армию

Прокуратура города Дятькова направила в суд дело по обвинению в уклонении от призыва в армию жителя Дятьковского района 22 лет. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый был признан годным к строевой службе и не имел оснований для отсрочки или освобождения от призыва. Однако в назначенный день в военкомат для отправки в войска не явился.

За это ему грозит до двух лет колонии.