Жительницу Гордеевского района будут судить за поножовщину

В Гордеевском районе прокуратура передала в суд дело по обвинению местной жительницы в нанесении ножевого ранения знакомому. Об этом накануне сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, 12 апреля обвиняемая, будучи пьяной, поссорилась с собутыльником и ударила его ножом в живот.

Дело рассмотрит по существу Красногорский райсуд.