В Брянске суд отказал в УДО участнику банды мошенников

В Брянске суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за мошенничество в составе преступной группы, который отбывает наказание в брянской ИК-6 по приговору суда в подмосковном Подольске.

Суд отказал в УДО на том основании, что осужденный, за которым числится ущерб почти на 200 млн рублей, за время отсидки не вернул потерпевшим ни копейки. А все деньги, что приходили на его счет, тратил на личные нужды. В частности, покупал продукты в магазине колонии.