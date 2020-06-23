Житель Новозыбковского района обвиняется в убийстве односельчан

Жителя села Крутоберезка Новозыбковского района следователи обвиняют в убийстве двух односельчан. Об этом сообщил СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, обвиняемый утрои, находясь в гостях у односельчанина, поссорился с ним и во время конфликта несколько раз ударил ножом в грудь и живот хозяина дома и его мать. От полученных ран оба умерли на месте.

Обвиняемый затем ушел, а нож выбросил по дороге. С помощью криминалистической техники его удалось найти в 1 км от дома потерпевших.

На время следствия обвиняемый по решению суда помещен в следственный изолятор.