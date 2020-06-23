На Делегатской улице машина сбила велосипедиста

Участник группы «Подслушано Брянск» во ВКонтакте сообщил, что на Делегатской улице в Брянске автомобиль сбил велосипедиста и опубликовал фотографии с места ДТП.

Официальной информации о происшествии пока нет. Жив ли велосипедист, не сообщается.

Некоторые комментаторы считают, что велосипедист виноват сам: нечего было двигаться в потоке машин. Другие напоминают им, что по Правилам дорожного движения велосипедист старше 14 лет должен передвигаться по проезжей части, а велодорожек в Брянске нет.