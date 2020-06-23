В Брянске горел ТЦ «Московский»

В брянском ТЦ «Московский» накануне случился пожар. Об этом сообщило ГУ МЧС по Брянской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в среду. На место выехали пять автоцистерн и автолестница.

Как выяснилось, горел утеплитель в техническом помещении на крыше здания.

Жертв и пострадавших нет, причина пожара выясняется. Из здания ТЦ пожарные эвакуировали 98 человек.

В соцсетях были также сообщения о телефонном теракте, однако они не подтвердились.