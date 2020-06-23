Бывший главный инженер Брянскавтодора получил условный срок

Советский районный суд Брянска приговорил к четырем годам условно с испытательным сроком на два года бывшего главного инженера Брянскавтодора, которого признал виновным в мошенничестве. Об этом сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что обвиняемый создал систему откатов при закупке разной продукции для производственных нужд предприятия. В контрактах на поставки он указывал завышенные цены. А разницу между отраженной в контракте и реальной стоимостью получал от поставщиков наличными и клал себе в карман. Ущерб от этих его действий предприятию оценивается в 470 тысяч рублей.