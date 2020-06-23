В Погаре руководителя оштрафовали за нарушение законодательства о закупках

В Погаре УФАС по Брянской области оштрафовала за нарушение контрактного законодательства директора раойнной библиотечной системы. Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.

Вина руководителя состояла в том, что он с опозданием опубликовал отчет об объеме закупок товаров, работ и услуг для нужд своей организации и малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.

За это ему придется заплатить 15 тысяч рублей штрафа.