Полиция подозревает брянчанку в краже денег у подруги

Жительница Бежицкого района Брянска 30 лет заявила в полицию, что из ее сумочки пропали 10 тысяч рублей после того, как она провела время с подругами. Об этом сообщило в четверг УМВД по Брянской области.

Полицейские вскоре вышли на подозреваемую, которая оказалась 27-летней участницей посиделок, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадавшей.

По версии следствия, подозреваемая, увидев в сумке подруги крупную сумму, незаметно вытащила оттуда несколько купюр в надежде, что хозяйка не заметит пропажу.

1 тыс. рублей она вернула, остальные успела потратить.

Теперь ей грозит до пяти лет колонии.