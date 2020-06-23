Полиция подозревает брянчанку в краже денег у подруги
Жительница Бежицкого района Брянска 30 лет заявила в полицию, что из ее сумочки пропали 10 тысяч рублей после того, как она провела время с подругами. Об этом сообщило в четверг УМВД по Брянской области.
Полицейские вскоре вышли на подозреваемую, которая оказалась 27-летней участницей посиделок, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадавшей.
По версии следствия, подозреваемая, увидев в сумке подруги крупную сумму, незаметно вытащила оттуда несколько купюр в надежде, что хозяйка не заметит пропажу.
1 тыс. рублей она вернула, остальные успела потратить.
Теперь ей грозит до пяти лет колонии.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» запускает уникальную интерактивную платформу для детей и их родителей, которая позволяет сформировать индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями. Платформа разработана с использованием нейросетевых технологий, искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR) на базе мобильного приложения компании Devar — мирового эксперта в области дополненной реальности.
С постепенным снятием ограничений, действовавших из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионах Российской Федерации, для обеспечения перевозки пассажиров в начале июля меняется периодичность курсирования поездов, связывающих Брянск с Москвой и Санкт-Петербургом.
Cпециалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечат надежным и бесперебойным энергоснабжением избирательные участки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое проходит в период с 25 июня по 1 июля. Количество участков в зоне операционной ответственности энергокомпаний (работают в 20 субъектах РФ) – 21161.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.