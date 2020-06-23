В Навлинском районе угонщик устроил ДТП на чужой машине

Жительница Навли 27 лет узнала, что ее машина угнана, когда ей позвонили знакомые и сообщили, что видели ее автомобиль лежащим поврежденным в кювете на дороге Навля — Пролысово. Полицейские раскрыли преступление в течение нескольких часов. Об этом в четверг сообщило региональное УМВД.

В причастности к угону полицейские подозревают брянчанку 35 лет.

По версии следствия, она рассказала, что по пути домой случайно обнаружила припаркованную у частного дома машину и, увидев ключ в замке зажигания, решила покататься по ночным дорогам. Но не вписалась в поворот и слетела в кювет. Затем она вернулась пешком в райцентр и, чтобы усложнить работу полицейским, забросила ключи от машины в открытую форточку дома ее хозяйки.

Теперь предполагаемой угонщице грозит до пяти лет колонии.