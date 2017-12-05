На улице Крахмалева машина сбила пожилую женщину

Рано утром в четверг на улице Крахмалева в Брянске случилось ДТП с пострадавшей. Об этом сообщило региональное УМВД.

Лада Гранта с 55-летним водителем за рулем, двигавшаяся от улицы Войстроченко к Советской, сбила переходившую в неположенном месте дорогу женщину 64 лет.

Пострадавшая была доставлена в больницу с переломом плечевого сустава.