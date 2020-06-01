На Делегатской улице машина сбила велосипедистку

На Делегатской улице в Брянске накануне вечером случилось ДТП, в котором пострадала велосипедистка 76 лет. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного УМВД.

Пожилую женщину, ехавшую по обочине на велосипеде сбил Фольксваген Пассат, водитель которого ехал в направлении 1-го Делегатского переулка.

Женщину госпитализировали с переломом бедра, закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.