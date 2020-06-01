Брянская ГИБДД с пятницы начнет облавы на велосипедистов
С пятницы по воскресенье в Брянске пройдет операция по профилактике нарушений Правил дорожного движения велосипедистами. Об этом сообшил в четверг ОГИБДД по Брянску.
Поводос для этого стал сезонный рост ДТП с участием велосипедистов. С начала года в областном центре случилось восемь таких аварий, в которых один велосипедист погиб, а семеро получили травмы. В частности, 19 июня на Ново-Советской улице в Брянске машина сбила велосипедиста 81 года, который от полученных травм через пять дней умер в больнице.
Практика показывает, что причиной таких ДТП чаще всего становится нарушение правил движения самими велосипедистами. Самые частые — поворот налево на дороге, где больше одной полосы, пересечение проезжей части по пешеходному переходу. Повышает риск и то, что большинство велосипедистов вопреки рекомендациям ГИБДД не пользуются светоотражающими элементами на одежде.
Особое внимание проверяющие уделят юным велосипедистам. А сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних пройдут по дворам и проведут профилактические беседы с подростками. Родителям же, покупающим ребенку велосипед, сотрудники ГИБДД рекомендуют первым делом изучить с ними Правила дорожного движения, особенно главу 24, где регламентированы требования к велосипедистам разных возрастных групп, не допускать выезда на проезжую часть детей до 14 лет и объяснить, что при пересечении проезжей части велосипедист должен спешиться и переходить дорогу, катя велосипед рядом с собой. А пожилым людям, которые становятся пострадавшими в авариях, рекомендуют воздержаться от управления любым транспортом, включая велосипед.
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