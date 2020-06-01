Инспекторы ГИБДД раздают пожилым брянцам памятки, как не попасть в аварию
Брянские инспекторы ГИБДД на улицах раздают пенсионерам памятки, как не попасть в аварию. Поводом для этой профилактической акции стал рост ДТП с участием пенсионеры. С начала года в городе зарегистрировано 10 таких происшествий, в которых один человек погиб, а девять пострадали. Об этом сообщил в четверг ОГБДД по Брянску.
В основном такие ДТП провоцируют сами пенсионеры, нарушая Правила дорожного движения. Самые частые нарушения — пересечение улицы в неположенном месте, проезд по пешеходному переходу на велосипеде, попытки перебежать дорогу перед движущимся транспортом. Причиной травмирования пожилых людей в общественном транспорте становится то, что в силу возрастных особенностей они некрепко держатся за поручни при движении.
Инспекторы ГИБДД призывают брянцев быть внимательными к пожилым людям на дороге и в транспорте: уступать им места, помогать выйти из общественного транспорта и перейти дорогу и тому подобное.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым на рынке мобильной связи запускает специальный тарифный план «Игровой» с бонусами для геймеров. Это совместный проект с компаниями «Ростелеком» и Wargaming, которые в рамках стратегического партнерства уже несколько лет развивают специальные тарифные предложения для онлайн-игроков.
С постепенным снятием ограничений, действовавших из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионах Российской Федерации, для обеспечения перевозки пассажиров в начале июля меняется периодичность курсирования поездов, связывающих Брянск с Москвой и Санкт-Петербургом.
Cпециалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечат надежным и бесперебойным энергоснабжением избирательные участки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое проходит в период с 25 июня по 1 июля. Количество участков в зоне операционной ответственности энергокомпаний (работают в 20 субъектах РФ) – 21161.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.