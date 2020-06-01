Инспекторы ГИБДД раздают пожилым брянцам памятки, как не попасть в аварию

Брянские инспекторы ГИБДД на улицах раздают пенсионерам памятки, как не попасть в аварию. Поводом для этой профилактической акции стал рост ДТП с участием пенсионеры. С начала года в городе зарегистрировано 10 таких происшествий, в которых один человек погиб, а девять пострадали. Об этом сообщил в четверг ОГБДД по Брянску.

В основном такие ДТП провоцируют сами пенсионеры, нарушая Правила дорожного движения. Самые частые нарушения — пересечение улицы в неположенном месте, проезд по пешеходному переходу на велосипеде, попытки перебежать дорогу перед движущимся транспортом. Причиной травмирования пожилых людей в общественном транспорте становится то, что в силу возрастных особенностей они некрепко держатся за поручни при движении.

Инспекторы ГИБДД призывают брянцев быть внимательными к пожилым людям на дороге и в транспорте: уступать им места, помогать выйти из общественного транспорта и перейти дорогу и тому подобное.