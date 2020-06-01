На Авиационной улице столкнулись легковой автомобиль и маршрутка

На улице Авиационной в Брянске столкнулись легковой автомобиль и маршрутка. Сообщение о ДТП и фотография с места аварии появились несколько минут назад в группе «Тревожный Брянск».

«В Брянске на улице Авиационной дорогу не поделили микроавтобус и легковушка, которая стала жертвой вечно спешащих маршрутчиков, являющимися одними из самых главных нарушителей ПДД на дорогах города», — написал автор публикацию.

На снимке видно, что микроавтобус зацепил автомобиль сзади, от удара у того раскрылся багажник.

Официальной информации о подробностях, причинах и возможных пострадавщих пока нет.