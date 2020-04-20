В Мглине полицейским попался водитель с фальшивыми правами
В Мглинском районе сотрудники ДПС выявили водителя с фальшивым удостоверением. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Увидев, после ознакомления с документами автоледи 47 лет, что ее машина не застрахована, полицейские решили заодно проверить по федеральной базе предъявленные ей права. И оказалось, что водительское удостоверение с аналогичными реквизитами оформлено на мужчину, живущего в Москве.
Права были изъяты и отправлены на экспертизу.
Подозреваемая утверждала поначалу, что училась в автошколе в Клинцах. А потом, по версии следствия, призналась, что купила права через московскую автошколу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту использования заведомо подложного документа. А на подозреваемую пока составили протоколы об управление автомобилем без водительского удостоверения и ОСАГО.
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