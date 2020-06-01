Молодой брянец получил 8 лет строгого режима за торговлю наркотиками
Володарский районный суд Брянска вынес приговор местному жителю 21 года, которого признал виновным в попытке распространения наркотиков. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.
Суд установил, что обвиняемый через интернет договорился с анонимными сбытчиками о покупке крупной партии наркотиков. Получив ее, он успел сделать четыре закладки в разных местах Брянска. А затем его задержали полицейские.
Все наркотики были изъяты.
Суд назначил ему восемь лет строгого режима.
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