В Брянске погибла трехлетняя девочка

В Брянске разбилась насмерть, выпав из окна с восьмого этажа, трехлетняя девочка. Об инциденте рассказали в сообществе брянской школы №28, одному из учеников которой погибшая приходилась младшей сестрой, во ВКонтакте.

«Снова беда! В семье нашего школьника произошла трагедия: младшая трёхлетняя сестра выпала из окна... Всё школьное сообщество выражает родителям и близким искренние соболезнования... Ребята, берегите себя и своих родных...», —говорится в сообщении

Официальной информации о случившемся пока нет.