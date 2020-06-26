По факту гибели трехлетней девочки в Брянске следователи возбудили дело
Следователи СУ СКР по Брянской области возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки в Брянске, выпавшей из окна с восьмого этажа и разбившейся насмерть. Дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Следователи осмотрели место трагедии, назначили необходимые экспертизы, допрашивают родителей погибшего ребенка и других родственников.
Пресс-служба СУ СКР также напомнила о мерах предосторожности, которые позволяют не допустить подобных трагедий. Для этого нужно не ставить мебель рядом с окнами, чтобы ребенок не мог забраться по ним на подоконник. Уповать, что его удержит антимоскитная сетка, не стоит: она не рассчитана на вес ребенка, ее крепления мгновенно ломаются, и малыш может упасть, не успев среагировать. Надежнее будет установить на окна фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно больше, чем на несколько сантиметров. А проветривая квартиру, родители должны находиться рядом с детьми.
Несчастные случаи с падением детей из окон обычно учащаются в жаркую погоду. Зачастую это случается по вине родителей, которые оставляют детей без присмотра и пренебрегают мерами безопасности.
О гибели трехлетней девочки, выпавшей из окна, мы сообщили ранее.
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