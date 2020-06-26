На Болве браконьеры обстреляли отдыхающих

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовал в соцсети фотографию, как он утверждает, браконьеров, обстрелявших его компанию из пневматики, когда они отдыхали на берегу Болвы.

«Вчера вышли отдохнуть на болву, на против нас ошивались какие-то браканьеры, все бы нечего. Но из пневматики были выстрелы в нашу сторону. Один раз попали даже в девушку. После этого нам пришлось перебраться в другое место. "хорошие люди"», — написал он.

Комментаторы отмечают, что надо было разобраться с агрессивными людьми своими силами, например, закидать кирпичами, или вызвать полицию.

«Копам звонить надо было, а не фоткать, прикинь телефон еще и звонить может, не только фоткать», — написал один из участников обсуждения.