В Унече возбудили уголовное дело за хищение телёнка с мираторговского пастбища
В ночь с 15 на 16 июня неизвестный (или неизвестные) пробрался на огороженную территорию пастбища №24-120 в деревне Селище Суражского района и украл телёнка породы абердин-ангус из стада агрохолдинга «Мираторг». По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Правоохранительные органы вышли на подозреваемых и проводят комплекс следственных действий.
Агрохолдинг «Мираторг» напоминает, что по каждому факту хищения крупного рогатого скота инициируется возбуждение уголовного дела с последующим привлечением виновных лиц к уголовной ответственности. Данная позиция является принципиальной и последовательно реализуется во всех регионах размещения поголовья КРС компании.
А за достоверную информацию, изобличающую преступников, совершивших или планирующих совершить хищение КРС, агрохолдинг гарантирует выплату 100 000 рублей. Телефон для контактов — 8-910-3344440. Конфиденциальность гарантирована.
«Когда человек видит, что совершается или готовится преступление и сообщает об этом в полицию — это правильная позиция, которую мы готовы поддержать вознаграждением. Уверены, что участников криминального забоя ждёт справедливое наказание. Мы гарантируем выплату 100 тысяч рублей за информацию о совершенном или готовящемся преступлении — криминальном забое животных на наших фермах и гарантируем полную анонимность и конфиденциальность», — прокомментировала пресс-служба «Мираторга».
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Внимание: семинар и брифинг
25 июня 2020 года в помещении Брянского УФАС России по адресу г. Брянск, ул. Дуки, д.80 состоялся семинар и брифинг по средствам видеоконференц-связи по теме: «Общие требования к рекламе при телевизионном вещании»
15 июля в 10:00 (UTC+3) «Ростелеком» подведет итоги IX конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония пройдет в режиме онлайн. Трансляция будет вестись из двух телестудий в Москве, развернутых в офисах «Ростелекома» и партнера конкурса — дочерней компании NEC. Присоединиться к мероприятию можно на официальном сайте проекта www.smi.rt.ru.
С постепенным снятием ограничений, действовавших из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионах Российской Федерации, для обеспечения перевозки пассажиров в начале июля меняется периодичность курсирования поездов, связывающих Брянск с Москвой и Санкт-Петербургом.
Cпециалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечат надежным и бесперебойным энергоснабжением избирательные участки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое проходит в период с 25 июня по 1 июля. Количество участков в зоне операционной ответственности энергокомпаний (работают в 20 субъектах РФ) – 21161.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.