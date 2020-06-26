В Унече возбудили уголовное дело за хищение телёнка с мираторговского пастбища

В ночь с 15 на 16 июня неизвестный (или неизвестные) пробрался на огороженную территорию пастбища №24-120 в деревне Селище Суражского района и украл телёнка породы абердин-ангус из стада агрохолдинга «Мираторг». По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Правоохранительные органы вышли на подозреваемых и проводят комплекс следственных действий.

Агрохолдинг «Мираторг» напоминает, что по каждому факту хищения крупного рогатого скота инициируется возбуждение уголовного дела с последующим привлечением виновных лиц к уголовной ответственности. Данная позиция является принципиальной и последовательно реализуется во всех регионах размещения поголовья КРС компании.

А за достоверную информацию, изобличающую преступников, совершивших или планирующих совершить хищение КРС, агрохолдинг гарантирует выплату 100 000 рублей. Телефон для контактов — 8-910-3344440. Конфиденциальность гарантирована.

«Когда человек видит, что совершается или готовится преступление и сообщает об этом в полицию — это правильная позиция, которую мы готовы поддержать вознаграждением. Уверены, что участников криминального забоя ждёт справедливое наказание. Мы гарантируем выплату 100 тысяч рублей за информацию о совершенном или готовящемся преступлении — криминальном забое животных на наших фермах и гарантируем полную анонимность и конфиденциальность», — прокомментировала пресс-служба «Мираторга».