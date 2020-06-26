Брянец без маски устроил дебош в магазине

В сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте в понедельник опубликовали фото брянца, который, как утверждает автор публикации, устроил дебош в магазине.

«Вот этот олень не хотел yfдевать маску на кассе. Его продавец попросил вежливо. На что он [обругал ее] плюнул в стекло и ушёл! Он прав или у народа нервы сдают? Вы носите маски?», — написал автор публикации.

Комментаторы придерживаются мнения, что маски и правда всем надоели, а польза от них неочевидна, но это не повод хамить продавцу, которая всего лишь делает то, что обязана.

«Так причем тут продавец? Он простой рабочий, чет [полицейским] вы так не делаете», — написал один из участников обсуждения.