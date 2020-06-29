Брянец получил реальный срок за поножовщину

В Брянске суд вынес приговор жителю Фокинского района 39 лет, которого признал виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого как оружие. Об этом сообщила областная прокуратура.

Было установлено, что 20 декабря прошлого года подсудимый, будучи пьян, минимум шесть раз ударил знакомого ножом в грудь, живот и руку и причинил тяжкий вред его здоровью.

Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.