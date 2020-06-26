В Клинцах прокуратура оштрафовала местный водоканал и его директора

Прокуратура Клицнов отштравовала местный МУП «Водноканализационное хозяйство г. Клинцы» и его директора. Суммарный размер штрафов, наложенных надзорным ведомством на предприятие и его руководителя, составил 110 тыс. рублей.

Ранее выездная прокурорская проверка установила, что участки домовладений №№ 19а, 21 и 23а по улице Дзержинского в Клинцах оказались подтоплены канализационными стоками, которые вылились из переполненных смотровых колодцев.

Для устранение нарушений прокуратура вынесла представление. А на предприятие и его руководителя наложила крупные штрафы за ущерб окружающей среде.