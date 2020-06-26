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На Брянщине суд отказал в УДО мошеннику из Москвы

Опубликовано Сегодня, 15:43

На Брянщине суд отказал в условно-досрочном освобождении осужденному, который отбывает наказание за мошенничество в особо крупных размерах по приговору Кунцевского райсуда Москвы. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы. Об этом сообщила в понедельник областная прокуратура.

Кунцевский райсуд установил, что осужденный участвовал в деятельности группы мошенников, которая продавала людям, преимущественно старикам, лекарства и биодобавки по завышенным в десятки раз против закупочных или рыночным ценам под видом «волшебных таблеток». Ущерб от его действий суд оценил в 2 млн рублей.

При рассморении ходатайства на УДО суд на Брянщине установил, что за время отсидки осужденный не возместил ущерб потерпевшим и не выплатил наложенный на него дополнительно к сроку штраф в 500 тысяч рублей и не предприниял достаточных действий для этого. На этом основании в УДО было отказано.

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