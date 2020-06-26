На Брянщине с января по май зарегистрировано 181 коррупционное преступление

Областная прокуратура подвела итоги борьбы с коррупцией с января по май этого года. За эти пять месяцев в регионе выявлено 181 коррупционное преступление.

Самым популярным коррупционным деянием на Брянщине остаются взятки. Связанных с ними связано 75 выявленных за этот период преступлений: 40 фактов получения взятки, 28 — дачи и 21 случай мелкого взяточничества. Сумма взятки варьируется от 1 тыс. до 8 млн рублей, а общий ущерб от коррупционных преступлений оценивается в 42 млн рублей.

69 коррупционеров уже привлечены к ответственности, а на их имущество общей стоимостью 16 млн рублей суд наложил арест.