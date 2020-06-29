Работник «Мираторга» отправился в колонию строгого режима за кражу бензогенератора с поля
К реальному сроку лишения свободы приговорён судом в Тульской области контролёр ООО «Мираторг» 26-летний Сергей Михайлов, признанный виновным в совершении кражи (ст. 158 УК РФ). В апреле он украл бензиновый генератор с мираторговского поля недалеко от посёлка Горняк Киреевского района Тульской области.
В ночь на 16 апреля мужчина решил, что бензогенератор на поле №129/122, принадлежащем ООО «Брянская мясная компания» (т.е. агрохолдингу «Мираторг»), стоит чересчур открыто и буквально просится сменить владельца. Он приехал на своей машине к полю, вскрыл хранилище, где стоял бензогенератор, демонтировал его, погрузил на авто и скрылся, искренне веря, что остался незамеченным.
Служба безопасности компании выявила кражу и сдала любителя чужого имущества на руки правоохранительным органам, которые отправили его под суд. Суд признал его виновным по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением), учёл, что в его «карьере» уже была судимость по ч.2 ст.228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере, и приговорил его «по полной программе» — к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима.
Новости регионов
|« Июль 2020 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Задавайте вопросы, УФАС на связи Внимание: семинар и брифинг
25 июня 2020 года в помещении Брянского УФАС России по адресу г. Брянск, ул. Дуки, д.80 состоялся семинар и брифинг по средствам видеоконференц-связи по теме: «Общие требования к рекламе при телевизионном вещании»
«Ростелеком» завершил монтаж и пусконаладку системы видеонаблюдения на стадионе брянского «Динамо». Работы проводились в рамках реализации программы «Безопасный регион».
С постепенным снятием ограничений, действовавших из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионах Российской Федерации, для обеспечения перевозки пассажиров в начале июля меняется периодичность курсирования поездов, связывающих Брянск с Москвой и Санкт-Петербургом.
В группе «Россети» подвели итоги второго, заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В число его победителей и призеров вошли 12 учащихся девятых и десятых классов, представляющих регионы деятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.