Работник «Мираторга» отправился в колонию строгого режима за кражу бензогенератора с поля

К реальному сроку лишения свободы приговорён судом в Тульской области контролёр ООО «Мираторг» 26-летний Сергей Михайлов, признанный виновным в совершении кражи (ст. 158 УК РФ). В апреле он украл бензиновый генератор с мираторговского поля недалеко от посёлка Горняк Киреевского района Тульской области.

В ночь на 16 апреля мужчина решил, что бензогенератор на поле №129/122, принадлежащем ООО «Брянская мясная компания» (т.е. агрохолдингу «Мираторг»), стоит чересчур открыто и буквально просится сменить владельца. Он приехал на своей машине к полю, вскрыл хранилище, где стоял бензогенератор, демонтировал его, погрузил на авто и скрылся, искренне веря, что остался незамеченным.

Служба безопасности компании выявила кражу и сдала любителя чужого имущества на руки правоохранительным органам, которые отправили его под суд. Суд признал его виновным по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением), учёл, что в его «карьере» уже была судимость по ч.2 ст.228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере, и приговорил его «по полной программе» — к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима.