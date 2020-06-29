В Брянске предстанет перед судом гражданин Египта

В Советском районе Брянска прокурор утвердил обвинительное заключение и направил в районный суд дело по обвинению гражданина Египта в торговле наркотиками. Об этом сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый в декабре позпрошлого года продал партию гашиша на территории садоводческого товарищества «Десна-2».

Другие подробности дела пока не разглашаются.