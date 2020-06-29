Областной суд ужесточил наказание жителю Дятьково

Прокурор Дятькова обжаловал в областном суде приговор городского суда дятьковцу, который был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

14 февраля прошлого года дважды выстрелил из охотничьего ружья в знакомого, к которому испытывал неприязнь, дробью и картечью и ранил его. За это суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Прокурор счел наказание слишком мягким, а статью УК РФ, инкриминированную осужденному, неправильной. Областной суд согласился с его доводами и переквалифицировал обвинение на покушение на убийство, а наказание назначил семь лет строгого режима.