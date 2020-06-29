В Погаре будут судить украинца за незаконный переход границы

Прокуратура Погарского района передала в суд уголовное дело по обвинению гражданина Украины в незаконном переходе границы РФ. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

По версии следствия, обвиняемого в 2017 году депортировали из России с запретом на въезд в страну в течение пяти лет. Однако он пытался пересечь границу незаконно в обход офицальных пунктов пропуска в окрестностях Случевска в Погарском районе, где был задержан российскими пограничниками.