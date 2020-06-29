В Трубческом районе мопед врезался в легковую машину

В Трубческом районе Брянщины случилось ДТП с двумя пострадавшими. Об этом во вторник сообщило областное УМВД.

Накануне вечером подросток 16 лет двигался на мопеде в направлении райцентра от деревни Гнилево. Выехав на встречную полосу, он врезавлся в Фольксваген Пассат, за рулем которого находился водитель 46 лет.

Водителя мопеда госпитализировали в открытыми переломами костей предплечья со смещением, размозжением мелких тканей предплечья с повреждением сосудов и нервов и ушибами голени и лица. У его пассажира 17 лет диагностировали рваные раны на голени и ссадины. Водитель мопеда госпитализирован, пассажиру госпитализация не понадобилась.