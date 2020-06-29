В Климово прокуратура блокирует сайты, торгующие медсправками

Прокуратура Климовского района во время мониторинга интернета на предмет сайтов с запрещенным содержимым выявила и заблокировала несколько ресурсов, торгующих медицинскими справками. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

Поскольку за продажу поддельных документов, включая медицинские, полагается уголовная ответственность, надзорное ведомстов направило в суд иск с требованием перекрыть доступ на найденные ресурсы.

Иск ожидает рассмотрения по существу.