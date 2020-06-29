В Брянске предстанут перед судом предполагаемые участники банды наркоторговцев

Фокинский районный суд Брянска в ближайшее время рассмотрит по существу дело в по обвинению в торговле наркотиками двух предполагаемых участников организованной преступной группы. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

По версии следствия, обвиняемые получали от сообщников наркотики и распространяли их в Фокинском районе Брянска через систему закладок. При пресечении деятельности банды полицейскими обоих задержали. У них изъято более 50 граммов наркотиков растительного и синтетического происхождение.

За участие в торговле наркотиками и преступном наркосообществе им грозит до 20 лет лишения свободы.