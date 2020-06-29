Житель Жуковского района получил реальный срок за поножовщину
Суд в Жуковском районе вынес приговор местному жителю, которого признал виновным в причинении опасного для жизни тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщила областная прокуратура.
Было установлено, что обвиняемый в октябре прошлого года поссорился со знакомым и ранил его, ударив ножом в грудь.
Виновника поножовщины суд приговорил к двум годам общего режима.
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