Житель Жуковского района получил реальный срок за поножовщину

Суд в Жуковском районе вынес приговор местному жителю, которого признал виновным в причинении опасного для жизни тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщила областная прокуратура.

Было установлено, что обвиняемый в октябре прошлого года поссорился со знакомым и ранил его, ударив ножом в грудь.

Виновника поножовщины суд приговорил к двум годам общего режима.