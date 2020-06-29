На пляже ДСК полицейские спасли утопающего

На пляже ДСК в Володарском районе Брянска двое патрулировавших его полицейских спасли утопающего. Об этом сообщила накануне пресс-служба областного УМВД.

Инцидент произошел еще 19 июня. Во время патрулирования пляжа полицейские Сергей Сарычев и Алексей Шемяков увидели, как купавшийся примерно в 30 метрах от берега мужчина стал тонуть и звать на помощь. Они бросились в воду, вытащили его на берег, оказали первую помощь, вызвали скорую помощь и передали спасенного прибывшим на вызов медикам.

Тонувший оказался брянцем 30 лет. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейских, спасших утопающего, поощрит руководство УМВД.