На пляже ДСК полицейские спасли утопающего
На пляже ДСК в Володарском районе Брянска двое патрулировавших его полицейских спасли утопающего. Об этом сообщила накануне пресс-служба областного УМВД.
Инцидент произошел еще 19 июня. Во время патрулирования пляжа полицейские Сергей Сарычев и Алексей Шемяков увидели, как купавшийся примерно в 30 метрах от берега мужчина стал тонуть и звать на помощь. Они бросились в воду, вытащили его на берег, оказали первую помощь, вызвали скорую помощь и передали спасенного прибывшим на вызов медикам.
Тонувший оказался брянцем 30 лет. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полицейских, спасших утопающего, поощрит руководство УМВД.
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