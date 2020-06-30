Следователи обвиняют брянского бизнесмена в крупном мошенничестве

Житель Брянска предстанет перед судом по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Брянской области.

По версии следствия, обвиняемый на протяжении двух лет был фактическим руководителем компании, специализировавшейся на ремонте автомобилей, учредителем и директором которой числилась его жена.

При выполнении работ по ремонту грузовиков и замене их запчастей по заказу фирмы из Краснодара он выполнил не все условия контракта и присвоил 2,656 млн рублей.

Дело направлено для рассмотрения по существу в Советский райсуд Брянска. Обвиняемому грозят до 10 лет колонии и крупный штраф.