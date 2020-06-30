В Брянске прокуратура выявила двоеженца

Прокуратура Советского района Брянска выявила два фиктивных брака между жительницами областного центра и гражданами Азербайджана. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

Оба иностранца заключили брак без планов создания реальной семьи, а только с тем, чтобы на основании свидетельство о браке получить разрешение на временное проживание в РФ вне квоты, а в дальнейшем — росссийское гражданство.

Один из этих иностранцев к тому же, как показала проверка, оказался женатым в Азербайджане.