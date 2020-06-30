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Прокуратура назвала причину массовой гибели рыбы в Десне, ее протоках и Орлике

Опубликовано Вчера, 13:47

Прокуратура Брянской области огласила результаты совместной проверки публикаций о массовой гибели рыбы в Десне, ее протоках и Орлике, о которых ранее сообщалось в региональных СМИ и сообществах в соцсетях. Кроме представителей надзорного ведомства, в проверке участвовали специалисты Росприроднадзора и отдела по охране водных биоресурсов.

Проверка показала, что рыба задохнулась из-за нехватки кислорода в воде. Причиной дефицита кислорода стало такое сочетание факторов, как обильные осадки в конце мая и начале июня, выход Десны из берегов и отсутствие течения в затопленной пойме Десны. Из-за всего этого в реке начала гнить растительность, а в результате этого процесса кислорода в воде стало меньше.

По прогнозам ситуация нормализуется, как только прекратятся паводок и аномальная жара.

Ранее мы сообщали, что массовая гибель в Орлике обсуждается в одном из брянских пабликов во ВКонтакте.

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