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Дятьковец, забивший насмерть мать, получил 13 лет колонии

Опубликовано Вчера, 14:47

В Дятьково суд вынес приговор жителю района, которого признал виновным в нанесении повреждений, повлекших смерть, собственной матери. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

Суд установил, что в октябре прошлого года обвиняемый находился в доме у матери и был пьян. Поссорившись с ней, он начал изибвать женщину 62 лет руками и ногами. Экспертиза показала, что потерпевшей досталось не меньше десяти ударов по разным частям тела. От полученных травм женщина умерла на месте.

Приговор суда составил 13 лет колонии строгого режима.

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