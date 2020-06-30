Дятьковец, забивший насмерть мать, получил 13 лет колонии

В Дятьково суд вынес приговор жителю района, которого признал виновным в нанесении повреждений, повлекших смерть, собственной матери. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

Суд установил, что в октябре прошлого года обвиняемый находился в доме у матери и был пьян. Поссорившись с ней, он начал изибвать женщину 62 лет руками и ногами. Экспертиза показала, что потерпевшей досталось не меньше десяти ударов по разным частям тела. От полученных травм женщина умерла на месте.

Приговор суда составил 13 лет колонии строгого режима.