В Брянске прокуратура выявила факт мошенничества с землей

Прокуратура Советского района Брянска выявила факт мошенничества с землей. Об этом сообщила областная прокуратура.

Результаты прокурорской проверки исполнения земельного законодательтва показали, что житель областного центра зарегистрировал право собственности на три дачных участка в черте города на основании подложных документов. Ущерб государству оценивается в 8,9 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были переданы в следственные ограны, а те возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества.