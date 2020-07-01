В Мглине прокуратура требует заблокировать сайт, торгующий аттестатами

Ограничения будут действовать с 1 по 30 июля.

Несмотря на смягчение режима самоизоляции на Московской железной дороге продолжаются мероприятия по санитарной обработке подвижного состава, необходимые для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.

Из сквера Памяти героев его перенесут в Реадовский парк.

За минувшие сутки шесть человек попались на уловки мошенников.

Поскольку торговля фальшивыми документами законом запрещена и реклама такой деятельности тоже, прокуратура добивается блокировки ресурса по решению суда.

Ресурс, предлагающий аттестаты на продажу, сотрудники надзорного ведоства выявили в процессе мониторинга интернета на предмет нарушений законодательства.

Прокуратура Мглинского района направила в районный суд иск с требованием заблокировать сайт, который торгует школьными аттестатами. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

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