В Суземском районе со стройки украли две тепловых пушки

Полицейские в Суземском районе за сутки раскрыли кражу двух тепловых пушек со стройплощадки местного агропредприятия. Об этом сообщило областное УМВД.

По подозрению в причастности к краже полицейские задержали двух жителей района, которые живут рядом со стройкой и некоторое время на ней работали.

По версии следствия, продать украденные тепловые пушки стоимостью в 200 тыс. рублей подозреваемые не успели, поэтому полицейские изъяли их и вернули законному владельцу.

За кражу подозреваемым грозит до пяти лет колонии.