Полицейские нашли марихуану в бане у жителя Красногорского района

В Красногорском районе полицейские получили оперативную информацию, что местный житель хранит дома наркотике.

При обыске у 54-летнего мужчины они действительно нашли в бане несколько свертков с марихуаной общим весом 200 граммов.

По версии следствия, на допросе подозреваемый рассказал, что нарвал дикорастущую коноплю в лесу и хранил дома для собственного потребления.

За хранение наркотиков без цели сбыта ему грозит до пяти лет колонии.