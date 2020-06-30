В Дятькове прокуратура требует сделать огнезащитную обработку жилых домов

Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в поселках Бытошь, Дружба и Ивот и селе Слободище. Об этом сообщила областная прокуратура.

В расположенных в этих населенных пунктах деревянных многокваритрных домах, как показала прокурорская проверка, не была сделана огнезащитная обработка строительных конструкций.

Прокуратура оштрафовала директоров управляющих компания, обслуживающих эти дома, и вынесла им представления устранить нарушения.