В Дятькове прокуратура требует сделать огнезащитную обработку жилых домов
Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в поселках Бытошь, Дружба и Ивот и селе Слободище. Об этом сообщила областная прокуратура.
В расположенных в этих населенных пунктах деревянных многокваритрных домах, как показала прокурорская проверка, не была сделана огнезащитная обработка строительных конструкций.
Прокуратура оштрафовала директоров управляющих компания, обслуживающих эти дома, и вынесла им представления устранить нарушения.
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